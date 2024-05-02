В Ростовской области иномарка врезалась в опору ЛЭП, есть пострадавший

Вечером 1 мая в Ростовской области иномарка Renault Megane съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. В итоге 31-летний водитель с травмами попал в больницу, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 21 часа на автодороге Шахты — Владимировская — Табунщиков — Горный в Красносулинском районе. Предварительно, мужчина, который был за рулем, не справился с управлением. Сейчас обстоятельства случившегося еще выясняют сотрудники полиции.
Правоохранители просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты и беседы с пассажирами.