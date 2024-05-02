В Ростовской области иномарка врезалась в опору ЛЭП, есть пострадавший

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 21 часа на автодороге Шахты — Владимировская — Табунщиков — Горный в Красносулинском районе. Предварительно, мужчина, который был за рулем, не справился с управлением. Сейчас обстоятельства случившегося еще выясняют сотрудники полиции.