Житель Башкирии рассказал, как расправился с двумя пожилыми сестрами.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками тщательно осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли биологические следы и следы рук, по которым были назначены молекулярно-генетические и дактилоскопические исследования, изучены личности потерпевших и круг их общения, допрошены жильцы дома, а также иные возможные очевидцы совершенного преступления. В итоге удалось установить местного жителя, ранее судимого за убийство и двойное убийство, который в последнее время занимался ремонтом бытовой техники на дому, в том числе приезжал по вызову к убитой хозяйке квартиры. В ходе проверки его причастность к совершенному преступлению подтвердилась, кроме того, в квартире были обнаружены следы его рук. После задержания он сознался в содеянном, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.