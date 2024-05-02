Житель Башкирии рассказал, как расправился с двумя пожилыми сестрами.

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее судимого жителя Сибая по обвинению в преступлении по статье «убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление». По данным пресс-службы регионального следственного управления, 18 сентября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двух сестер, 63 и 66 лет, в квартире с признаками насильственной смерти. Трупы нашла дочь одной из потерпевших, которая пришла их проведать, поскольку мать длительное время не отвечала на звонки.
Следователи и криминалисты совместно с оперативниками тщательно осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли биологические следы и следы рук, по которым были назначены молекулярно-генетические и дактилоскопические исследования, изучены личности потерпевших и круг их общения, допрошены жильцы дома, а также иные возможные очевидцы совершенного преступления. В итоге удалось установить местного жителя, ранее судимого за убийство и двойное убийство, который в последнее время занимался ремонтом бытовой техники на дому, в том числе приезжал по вызову к убитой хозяйке квартиры. В ходе проверки его причастность к совершенному преступлению подтвердилась, кроме того, в квартире были обнаружены следы его рук. После задержания он сознался в содеянном, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
По версии следствия, 15 сентября 2023 года пьяный мужчина зашел к 66-летней ранее ему знакомой потерпевшей, у которой в гостях находилась сестра. Во время разговора между мужчиной и хозяйкой квартиры произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину, после чего, не желая оставлять свидетеля, нанес множественные ножевые ранения ее сестре. Тела потерпевших он укрыл вещами и, закрыв дверь изнутри, покинул квартиру через окно балкона первого этажа.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по РБ.