Агент СБУ Кармазин получил 25 лет за шпионаж и подготовку теракта в Московском регионе

Как сообщали ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, к вербовке и пересылке в Россию задержанного в Московском регионе агента СБУ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. На видео допроса, которое распространила ФСБ, задержанный сообщил, что в ноябре 2022 года решил поехать на заработки в Польшу, где был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. По его словам, он был вынужден выполнять требования СБУ, так как его дочери, проживающей в Виннице, угрожали расправой. По их указанию он отправился в Латвию, после чего прибыл в Россию для оформления документов, получения российского гражданства и трудоустройства.