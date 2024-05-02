Агент СБУ Кармазин получил 25 лет за шпионаж и подготовку теракта в Московском регионе

«Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых 6 лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей», — рассказала собеседница агентства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.
В середине февраля сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Кармазина и направила его для дальнейшего рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Согласно обвинительному заключению, 46-летнему агенту СБУ вменяется шпионаж, прохождение обучения в целях диверсии, организация диверсионного сообщества, участие в террористическом сообществе, два эпизода диверсий, приготовление к теракту, прохождение обучения для террористической деятельности, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. Процесс начался в военном суде 1 марта.
Спецслужбы стран НАТО
Как сообщали ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, к вербовке и пересылке в Россию задержанного в Московском регионе агента СБУ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. На видео допроса, которое распространила ФСБ, задержанный сообщил, что в ноябре 2022 года решил поехать на заработки в Польшу, где был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. По его словам, он был вынужден выполнять требования СБУ, так как его дочери, проживающей в Виннице, угрожали расправой. По их указанию он отправился в Латвию, после чего прибыл в Россию для оформления документов, получения российского гражданства и трудоустройства.
За время нахождения в РФ по команде куратора из СБУ он совершил поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД на перегоне Подольск — Гривно. Спецслужбы Украины, Польши и Латвии для совершения диверсий передавали ему подробные инструкции, включая видеоролики с алгоритмом противоправных действий, и деньги. Со своими кураторами Кармазин связывался через мессенджер Signal. Один из украинских кураторов — рецидивист, гражданин РФ Александр Калачев — объявлен в федеральный и международный розыск, а также арестован Мещанским судом Москвы заочно по обвинению в экстремистской и диверсионной деятельности.
Свои действия Кармазин снимал на видео и отправлял в качестве отчета сотрудникам СБУ, которые также готовили его к теракту в Московском регионе. Но совершить террористический акт Кармазин не успел, его задержали за поджог релейного шкафа. В ходе предварительного следствия агент СБУ признал свою вину и дал подробные показания следствию. По данным следствия, он планировал за денежное вознаграждение в размере около 100 тыс. рублей подорвать Серпуховскую нефтебазу в Подмосковье.