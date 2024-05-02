Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева

«Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою внешнюю открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат. Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе и его бдительность просто притупилась, он забыл», — заявила прокурор на судебных прениях по делу, которые транслируются в Youtube на официальном канале Верховного суда Республики Казахстан.