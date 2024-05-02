Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева

Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка «сама спровоцировала» конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.
«Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою внешнюю открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат. Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе и его бдительность просто притупилась, он забыл», — заявила прокурор на судебных прениях по делу, которые транслируются в Youtube на официальном канале Верховного суда Республики Казахстан.
Гособвинитель указала, что смерть Нукеновой могла наступить из-за многочисленных ударов. Она обратила внимание, что Салтанат из-за травм «погибала медленно». Кроме того, Аймаганова показала скриншоты видео с избиением девушки, которые записал сам Бишимбаев.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание») УК РК.
Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.