Свердловский главк МВД рассказал о поисках школьника

ЧП произошло в Туринском районе с учащимся девятого класса Шухруповской общеобразовательной школы. Накануне парень вместе с отчимом, 1974 года рождения, и их знакомым с ночевкой отправились на рыбалку, недалеко от не жилой деревни Новый Яр.
«Около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес», — резюмировал Горелых.
В розыске было задействовано больше двадцати человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, Росгвардии, СКР и волонтеров. Также помощь оказывала служебная немецкая овчарка «Маргарита». Поиски проходили в том числе на двух болотоходах и двух лодках, с применением беспилотника, способного работать с инфракрасным комплексом ночного наблюдения.
В итоге заблудившийся школьник сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику. Поисковые мероприятия прекращены. По данным Горелых, парень будет опрошен в присутствии законных представителей для установки точных обстоятельств произошедшего. По итогам проверочных действий представители МВД примут обоснованное процессуально решение.