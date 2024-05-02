Свердловский главк МВД рассказал о поисках школьника

«Около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес», — резюмировал Горелых.