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Свердловский главк МВД рассказал о поисках школьника

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая, УралПолит.Ru. Вчера, 1 мая, на территории Среднего Урала зафиксировали случай пропажи несовершеннолетнего. В итоге школьник сам нашел дорогу обратно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

ЧП произошло в Туринском районе с учащимся девятого класса Шухруповской общеобразовательной школы. Накануне парень вместе с отчимом, 1974 года рождения, и их знакомым с ночевкой отправились на рыбалку, недалеко от не жилой деревни Новый Яр.

«Около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес», — резюмировал Горелых.

В розыске было задействовано больше двадцати человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, Росгвардии, СКР и волонтеров. Также помощь оказывала служебная немецкая овчарка «Маргарита». Поиски проходили в том числе на двух болотоходах и двух лодках, с применением беспилотника, способного работать с инфракрасным комплексом ночного наблюдения.

В итоге заблудившийся школьник сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику. Поисковые мероприятия прекращены. По данным Горелых, парень будет опрошен в присутствии законных представителей для установки точных обстоятельств произошедшего. По итогам проверочных действий представители МВД примут обоснованное процессуально решение.