Оглашена предыстория стрельбы по детям в Омске

«По версии следствия, 26 апреля 2024 года около 20 часов в гаражном кооперативе, расположенном по улице 6-я Станционная в городе Омске, подозреваемый, который ремонтировал свой автомобиль, сделал замечание двум мальчикам, бегавшим по крышам гаражей, после чего из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в этих школьников, причинив одному из детей ранение ноги», — передает ведомство.