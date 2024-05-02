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Оглашена предыстория стрельбы по детям в Омске

СК России по Омской области сообщает в четверг, 2 мая 2024 года, о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), по факту причинения ребенку телесных повреждений.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 18-летний студент колледжа.

«По версии следствия, 26 апреля 2024 года около 20 часов в гаражном кооперативе, расположенном по улице 6-я Станционная в городе Омске, подозреваемый, который ремонтировал свой автомобиль, сделал замечание двум мальчикам, бегавшим по крышам гаражей, после чего из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в этих школьников, причинив одному из детей ранение ноги», — передает ведомство.

Как сообщается, пострадавшего мальчика после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

По данным СК, у задержанного юноши изъяли пневматический пистолет, который ранее был приобретен его отцом. Следствие предъявило студенту обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Его отправили под домашний арест.

Ведется расследование. В случае доказательства вины, юноше грозит до 7 лет лишения свободы.