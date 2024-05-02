Весь день делились кадрами с отдыха, а потом — тишина: в Самарской области в штольнях ищут двух пропавших братьев

В Самарской области пропали двое братьев. Накануне 1 мая парни решили отдохнуть на природе. Весь день они присылали родным фото и видео, а вечером перестали выходить на связь. Сейчас поисками молодых людей занимаются спасатели и правоохранители. Об этом «КП-Самара» сообщили в ПСС Самарской области.
На праздничных выходных братья отправились в Ширяево. Они планировали провести день на природе. Сначала все было хорошо: парни делились с родными кадрами с отдыха, но потом их телефоны перестали отвечать. Родители забеспокоились и позвонили в 112.
Сразу после тревожного звонка в Ширяево прибыли две группы спасателей. Парни могли отправиться в местные штольни, поэтому поиски начали с них. Сотрудники экстренной службы обследовали ширяевские пещеры, но безрезультатно. Затем поиски переместились в штольни горы Верблюд. Здесь тоже следов молодых людей не обнаружили.
Также спасатели обследовали извилистые тропы гористой местности и район вблизи входов в пещеры. Молодых людей искали почти всю ночь, но так и не нашли. Что с ними могло случиться, пока не ясно. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов.
«КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.