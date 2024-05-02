Шпионил за российскими военными: в Крыму на 11 лет посадили украинского агента

По заданию сотрудника украинской разведки фигурант собирал информацию о местах дислокации и передвижения подразделений российской армии. Эту информацию шпион направлял в Главное управление разведки Минобороны Украины. Делалось это для того, чтобы по российским подразделениям наносились ракетно-артиллерийские удары.