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Шпионил за российскими военными: в Крыму на 11 лет посадили украинского агента

Верховный суд Крыма назначил 11 лет колонии украинскому шпиону.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины, который передавал данные о Вооруженных силах России. Об этом сообщает «КП-Запорожье» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Запорожской области.

По заданию сотрудника украинской разведки фигурант собирал информацию о местах дислокации и передвижения подразделений российской армии. Эту информацию шпион направлял в Главное управление разведки Минобороны Украины. Делалось это для того, чтобы по российским подразделениям наносились ракетно-артиллерийские удары.

— В результате проведенных следственных действий обнаружены и задокументированы материалы, изобличающие злоумышленника в инкриминируемом преступлении, — отметили в ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Верховный суд Крыма признал гражданина Украины виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. При этом максимальное наказание за шпионаж — 20 лет лишения свободы.