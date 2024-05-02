Челябинского подростка будут судить за диверсию на железной дороге

В Центральном МСУТ СК России сообщили, что юноша получал инструкции «от лица, действующего в интересах Украины». Кураторы обещали ему заплатить за диверсию, но денег от них он не получил. Кроме того, он не успел поджечь железнодорожную инфраструктуру. Сотрудники ФСБ задержали его на этапе приготовления к преступлению.