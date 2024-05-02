Челябинского подростка будут судить за диверсию на железной дороге

Расследованием занимались сотрудники Центрального МСУТ СК России. На челябинца возбудили уголовное дело по двум статьям — «приготовление к поджогу, направленному на разрушение объекта транспортной инфраструктуры» и «приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».
По данным следствия, молодой человек готовился к диверсии на железной дороге в Челябинске. Он должен был сжечь релейные шкафы и стоянку грузовых поездов. Кроме того, силовикам удалось установить, что подросток в 2023 году пытался вступить запрещенную в России террористическую организацию.
В Центральном МСУТ СК России сообщили, что юноша получал инструкции «от лица, действующего в интересах Украины». Кураторы обещали ему заплатить за диверсию, но денег от них он не получил. Кроме того, он не успел поджечь железнодорожную инфраструктуру. Сотрудники ФСБ задержали его на этапе приготовления к преступлению.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный окружной военный суд.