Пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Дзержинске

«Уважаемые взрослые, контролируйте досуг детей и напоминайте основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. Водителям, увидев детей у проезжей части, следует снизить скорость и быть готовыми в любой момент остановиться. Во дворах необходимо ехать с минимальной скоростью», — дополнили в УГАИ.