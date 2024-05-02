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Пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Дзержинске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске пятилетний пешеход попал под колеса авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло 1 мая около 18.00 на ул. Островского. 41-летний местный житель на автомобиле Peugeot 3008 наехал пятилетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения авто вне пешеходного перехода, находящегося в зоне видимости. В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Самыми распространенными нарушениями, по причине которых пешие участники оказываются под колесами транспортных средств, — переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования, необозначение себя световозвращающими элементами в темное время суток и нетрезвое состояние.

«Уважаемые взрослые, контролируйте досуг детей и напоминайте основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. Водителям, увидев детей у проезжей части, следует снизить скорость и быть готовыми в любой момент остановиться. Во дворах необходимо ехать с минимальной скоростью», — дополнили в УГАИ.