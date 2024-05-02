Под Волгоградом 31-летний мужчина перевел лжеброкерам 1,2 млн рублей

Волгоградская полиция разыскивает телефонных мошенников, на уловки которых попался 31-летний житель Камышина. Молодой мужчина мечтал разбогатеть, и когда ему позвонил неизвестный, предложивший заманчивую сделку, он сразу же согласился. Нужно было вложить деньги в ценные бумаги, чтобы получить огромную прибыль.