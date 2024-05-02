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Под Волгоградом 31-летний мужчина перевел лжеброкерам 1,2 млн рублей

Волгоградцев предупреждают о телефонных мошенниках.

Волгоградская полиция разыскивает телефонных мошенников, на уловки которых попался 31-летний житель Камышина. Молодой мужчина мечтал разбогатеть, и когда ему позвонил неизвестный, предложивший заманчивую сделку, он сразу же согласился. Нужно было вложить деньги в ценные бумаги, чтобы получить огромную прибыль.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, с февраля камышанин исправно перечислял преступникам деньги. Общая сумма достигла 1,2 миллиона рублей. Затем аферист перестал выходить на связь.

— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступника, — уточнили в ведомстве.

Волгоградцев предупреждают о различных схемах, которые используют телефонные мошенники.