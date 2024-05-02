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На Кубани таможенники изъяли у пассажира «незаконные» доллары и рубли

На Кубани таможенники изъяли у пассажира «незаконные» доллары и рубли, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе контроля в аэропорту Сочи таможенники остановили мужчину, вылетающего из России в Турцию. Он следовал по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Во время опроса мужчина сообщил, что перевозит деньги в иностранной и российской валюте в сумме 15 тыс. долларов и 54 тыс. рублей.

Согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен ввоз или вывоз наличных денежных средств, равный или не превышающий 10 тыс. долларов. Наличную валюту, не превышающую установленную норму, вернули пассажиру. Остальные деньги в сумме 5 тыс. долларов и 54 тыс. рублей изъяли.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что в Адлере таможенники изъяли тонну контрабандного вина из Абхазии.