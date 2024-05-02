На Кубани таможенники изъяли у пассажира «незаконные» доллары и рубли

В ходе контроля в аэропорту Сочи таможенники остановили мужчину, вылетающего из России в Турцию. Он следовал по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Во время опроса мужчина сообщил, что перевозит деньги в иностранной и российской валюте в сумме 15 тыс. долларов и 54 тыс. рублей.