На Кубани таможенники изъяли у пассажира «незаконные» доллары и рубли

В ходе контроля в аэропорту Сочи таможенники остановили мужчину, вылетающего из России в Турцию. Он следовал по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Во время опроса мужчина сообщил, что перевозит деньги в иностранной и российской валюте в сумме 15 тыс. долларов и 54 тыс. рублей.
Согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен ввоз или вывоз наличных денежных средств, равный или не превышающий 10 тыс. долларов. Наличную валюту, не превышающую установленную норму, вернули пассажиру. Остальные деньги в сумме 5 тыс. долларов и 54 тыс. рублей изъяли.
По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.
Ранее мы сообщали, что в Адлере таможенники изъяли тонну контрабандного вина из Абхазии.