Под Волгоградом рыбак задел удочкой провода и погиб

1 мая в Волгоградской области из-за несчастного случая погиб 39-летний мужчина. Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, погибший вместе с сыном отправился на рыбалку. Река находилась в поселке Чапаевец в 250 метрах от улицы Садовая.