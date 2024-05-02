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Под Волгоградом рыбак задел удочкой провода и погиб

В Волгоградской области рыбака убило током.

1 мая в Волгоградской области из-за несчастного случая погиб 39-летний мужчина. Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, погибший вместе с сыном отправился на рыбалку. Река находилась в поселке Чапаевец в 250 метрах от улицы Садовая.

По неосторожности рыбак задел уточной провода ЛЭП. Его ударило током. Электротравма оказалась смертельной. Мужчина погиб на месте происшествия.

— Выясняются обстоятельства произошедшего, организована проверка, — уточнили в областном следкоме.

СК