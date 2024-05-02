В Новосибирске локализовали пожар в здании склада

«Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.