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В Новосибирске локализовали пожар в здании склада

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.

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