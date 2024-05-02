Оползень сошел на коттеджный городок в Алматинской области

Как сообщается в официальном аккаунте акимата Алматинской области в Instagram, сегодня утром, в 11.20, из-за нестабильных погодных условий произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта с хребта склона горы объемом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке Бурабай на улице Баянауыл в селе Бесагаш Талгарского района.
Сошедшая масса остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений. Данная стена была построена в 2021 году. Она имеет высоту 4 метра и длину 144 метра и обеспечивает защиту от оползней для 16 домов, где проживают около 80 человек.
«В оползнеопасный период специалистами ГУ “Казселезащита” жителям, проживающим в опасных участках, направляют уведомления об опасности схода оползней. Дополнительно сообщаем, что в прошлом месяце дом, построенный над хребтом по вышеуказанной улице, был снесен», — рассказали в областном акимате.
Стоит отметить, что в настоящее время ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путем каскадного среза горы. Вывоз обрушенного грунта осуществляется своевременно.
«Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГУ «Казселезащита», ДЧС, МИО и ТОО «КазГидроСпецСтрой».