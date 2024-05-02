Оползень сошел на коттеджный городок в Алматинской области

Сошедшая масса остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений. Данная стена была построена в 2021 году. Она имеет высоту 4 метра и длину 144 метра и обеспечивает защиту от оползней для 16 домов, где проживают около 80 человек.