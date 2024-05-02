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Жуть: В Молдове пенсионер убил собственного сына, а затем поджег свой дом

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

67-летний житель села Тодирешты Ново-Аненского района убил своего 38-летнего сына, который находился на учёте у психиатра, а затем поджёг их дом.

В службу экстренной помощи позвонил местный житель, который услышал взрыв и обнаружил соседа в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами, но он вскоре скончался.

Местные жители говорят, что отец зарубил сына топором, вероятно, был в алкогольном опьянении. А взрыв произошел, когда огонь добрался до газового баллона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.