Жуть: В Молдове пенсионер убил собственного сына, а затем поджег свой дом

67-летний житель села Тодирешты Ново-Аненского района убил своего 38-летнего сына, который находился на учёте у психиатра, а затем поджёг их дом.
В службу экстренной помощи позвонил местный житель, который услышал взрыв и обнаружил соседа в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами, но он вскоре скончался.
Местные жители говорят, что отец зарубил сына топором, вероятно, был в алкогольном опьянении. А взрыв произошел, когда огонь добрался до газового баллона.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.