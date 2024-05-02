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Мопедист въехал в автомобиль в Алматы

ДТП произошло сегодня утром в Алмалинском районе Алматы. Участниками происшествия стали мопедист и водитель легковой машины. Факт прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: instagram.com/100baksoff_original

В Instagram-профиле 100baksoff_original появилась информация о столкновении водителя мопеда с машиной в Алматы. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня утром в 06:30 в Алмалинском районе.

«Водитель марки Mercedes и мопедист ехали в попутном направлении по проспекту Райымбека на восток. На пересечении с улицей Торетай из-за несоблюдения дистанции водитель мопеда допустил столкновение в заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего получил телесные повреждения и был доставлен в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — рассказали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города.

Отметим, что в Алматы нередко происходят ДТП с участием мопедов, в некоторых случаях они заканчиваются трагично.