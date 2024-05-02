Мопедист въехал в автомобиль в Алматы

«Водитель марки Mercedes и мопедист ехали в попутном направлении по проспекту Райымбека на восток. На пересечении с улицей Торетай из-за несоблюдения дистанции водитель мопеда допустил столкновение в заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего получил телесные повреждения и был доставлен в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — рассказали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города.