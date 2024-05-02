Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

Как уточнили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет, которые 22 апреля 2024 года выехали с территории промышленной базы, расположенной в городе Волгодонске, после чего перестали выходить на связь, а их местонахождение не удавалось установить.