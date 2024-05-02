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Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая — РИА Новости. Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве двух местных жителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: РИА Новости

«Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области… подозреваемому Качан Сергею… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 23 июня 2024 года включительно… Подозреваемому Рудаеву… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… по 22 июня 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет, которые 22 апреля 2024 года выехали с территории промышленной базы, расположенной в городе Волгодонске, после чего перестали выходить на связь, а их местонахождение не удавалось установить.

Правоохранители выяснили в ходе следственных и оперативных мероприятий, что пропавшие стали жертвами преступления. По подозрению в их убийстве были задержаны двое 53-летних жителей хутора Потапова Волгодонского района. По предварительным данным, мужчины назначили встречу потерпевшим на территории Волгодонского района, где убили их с помощью ножей и топора. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили и сожгли тела потерпевших.

Как выяснили правоохранители, конфликт и последующее убийство произошли из-за образовавшегося долга: фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, а убитые являлись его покупателями. В настоящее время СУСК России по Ростовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Также установлено, что ранее подозреваемые были судимы за убийство и иные преступления.

СК