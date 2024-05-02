Житель Башкирии обманул 32 человека на более чем 20 млн рублей.

Прокуратура города Октябрьского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иглинского района по статье «мошенничество». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2017 по 2023 год мужчина, не имея намерения и реальной возможности, предлагал потенциальным покупателям оказать содействие в приобретении по заниженной цене автомобилей, а также квартиры и другого имущества, которые находятся под арестом у судебных приставов.
Таким образом, он получил от 32 граждан деньги на сумму свыше 20 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.