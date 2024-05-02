22-дневные поиски жителя Башкирии закончились трагедией

В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего 49-летнего мужчину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Поиски жителя деревни Рудный продолжались 22 дня — он пропала 10 апреля. К розыску даже привлекали добровольцы. Сегодня днем волонтеры опубликовали в своей группе социальной сети «ВКонтакте» печальное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — заявили представители «ЛизаАлерт».
Где находился мужчина больше трех недель и что послужило причиной его смерти — не уточняется.