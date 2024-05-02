Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна … уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — сказано в карточке.
Кредиторами в карточке указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ. Согласно законодательству, потенциальный банкрот должен опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд.
Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат тогда рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.