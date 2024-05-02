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Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане

2 мая около 13:30 в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, сообщает Zakon.kz.

Возраст пострадавших от девяти до 16 лет, пишет агентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав КР.

Сейчас семеро из пострадавших находятся в реанимации. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Еще трое детей находятся в Сузакской районной больнице и восемь госпитализированы в ЦОПВ. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП была оказана помощь одиннадцати школьникам. Их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и обеспечение медикаментами.