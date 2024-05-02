С погибшим в зоне СВО мобилизованным простились в Каменске-Уральском

«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Лосиный Березовского городского округа простились с 45-летним Геннадием Кулюком, погибшим при выполнении боевых задач на территории села Крынки Херсонской области. Боец погиб 21 марта, в свой день рождения.