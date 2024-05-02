С погибшим в зоне СВО мобилизованным простились в Каменске-Уральском

Об этом сообщают в пресс-службе администрации.
Михаил Шмотьев был мобилизован осенью 2022 года. Был командиром отделения мотострелкового батальона.
«Отважный, знающий цену воинскому долгу и боевому братству человек, любящий жизнь, проявил себя как настоящий патриот России», — подчеркнули в мэрии.
Михаил Шмотьев погиб 14 октября 2023 года во время боев за село Водяное возле Авдеевки. Награжден орденом Мужества (посмертно).
Михаила Шмотьева похоронили на Волковском кладбище.
«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Лосиный Березовского городского округа простились с 45-летним Геннадием Кулюком, погибшим при выполнении боевых задач на территории села Крынки Херсонской области. Боец погиб 21 марта, в свой день рождения.
В зону спецоперации ушел вместе со своим другом Евгением Веселовым.