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С погибшим в зоне СВО мобилизованным простились в Каменске-Уральском

2 мая в Каменске-Уральском простились с 28-летним местным жителем Михаилом Шмотьевым, который погиб в зоне спецоперации.

Источник: администрация Каменска-Уральского

Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

Михаил Шмотьев был мобилизован осенью 2022 года. Был командиром отделения мотострелкового батальона.

«Отважный, знающий цену воинскому долгу и боевому братству человек, любящий жизнь, проявил себя как настоящий патриот России», — подчеркнули в мэрии.

Михаил Шмотьев погиб 14 октября 2023 года во время боев за село Водяное возле Авдеевки. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Михаила Шмотьева похоронили на Волковском кладбище.

«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Лосиный Березовского городского округа простились с 45-летним Геннадием Кулюком, погибшим при выполнении боевых задач на территории села Крынки Херсонской области. Боец погиб 21 марта, в свой день рождения.

В зону спецоперации ушел вместе со своим другом Евгением Веселовым.