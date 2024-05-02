В результате рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1. ст. 18.8 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», по ч. 1 ст. 18.10 КРФ об АП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», а также по ст. 18.20 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента».
Полицейские Ростовской области выявили 13 незаконных мигрантов
На объектах сельхозназначения Аксайского, Семикаракорского и Волгодонского районов сотрудники полиции провели проверку 99 иностранных граждан. Всего выявлено 13 незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.