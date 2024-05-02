Полицейские Ростовской области выявили 13 незаконных мигрантов

В результате рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1. ст. 18.8 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», по ч. 1 ст. 18.10 КРФ об АП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», а также по ст. 18.20 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента».