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Полицейские Ростовской области выявили 13 незаконных мигрантов

На объектах сельхозназначения Аксайского, Семикаракорского и Волгодонского районов сотрудники полиции провели проверку 99 иностранных граждан. Всего выявлено 13 незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1. ст. 18.8 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», по ч. 1 ст. 18.10 КРФ об АП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», а также по ст. 18.20 КРФ об АП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента».