Правоохранители нашли потерявшихся девочек в Выксе

Сотрудники ГИБДД нашли потерявшихся детей в Выксе, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Сообщение о пропаже двух 11-летних девочек поступило в дежурную часть около 23:30 26 апреля. По словам родителей одной из них, подруги вместе гуляли, но домой не вернулись.
Девочки были обнаружены инспекторами ДПС в селе Мотмос в 02:40. Сотрудники ГИБДД доставили школьниц в отдел полиции и передали родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские установили личность виновника ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток.