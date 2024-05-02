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Правоохранители нашли потерявшихся девочек в Выксе

Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: Время

Сотрудники ГИБДД нашли потерявшихся детей в Выксе, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Сообщение о пропаже двух 11-летних девочек поступило в дежурную часть около 23:30 26 апреля. По словам родителей одной из них, подруги вместе гуляли, но домой не вернулись.

Девочки были обнаружены инспекторами ДПС в селе Мотмос в 02:40. Сотрудники ГИБДД доставили школьниц в отдел полиции и передали родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские установили личность виновника ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток.

ГИБДД