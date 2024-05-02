В Башкирии задержали грубого нарушителя ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Бирского района выявили и привлекли к ответственности водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Видеозапись обнаружена в социальных сетях, сообщает начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.
На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада Гранта» дважды проезжает на красный сигнал светофора на двух разных перекрестках Бирска, при этом выезжая на встречную полосу движения.
Автоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 27-летний местный житель. В отношении него были составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу движения.