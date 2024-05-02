В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки

По информации ведомства, в апреле 2021 года тогда еще 18-летний житель Волгограда купил пистолет Макарова и патроны к нему, позже он предложил двум своим друзьям грабить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления на соответствующих сайтах. В сентябре того же года подельники нашли подходящее объявление и отправились к 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. По данным ведомства, трое молодых людей пришли к нему в квартиру, избили и под угрозой пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, а затем застрелили свою жертву. Отмечается, что злоумышленники забрали телефон программиста, одну тысячу рублей и наушники, после чего скрылись. Позже они сняли 107 тысяч рублей с карты убитого.