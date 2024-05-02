В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки

ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил троих мужчин к 16, 15 и 8,5 годам колонии строгого режима за то, что они ограбили и застрелили программиста, к которому пришли купить игровую приставку, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, в апреле 2021 года тогда еще 18-летний житель Волгограда купил пистолет Макарова и патроны к нему, позже он предложил двум своим друзьям грабить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления на соответствующих сайтах. В сентябре того же года подельники нашли подходящее объявление и отправились к 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. По данным ведомства, трое молодых людей пришли к нему в квартиру, избили и под угрозой пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, а затем застрелили свою жертву. Отмечается, что злоумышленники забрали телефон программиста, одну тысячу рублей и наушники, после чего скрылись. Позже они сняли 107 тысяч рублей с карты убитого.
В четверг Волгоградский областной суд признал всех троих виновными в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору.
«Волгоградский областной суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 16 лет лишения свободы… 15 лет лишения свободы… и лишению свободы на 8 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.