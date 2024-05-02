Пожар на складе автозапчастей в Новосибирске ликвидировали

Пожар на складе автозапчастей в Новосибирске ликвидирован. Об этом сообщила МЧС Новосибирской области.
— На месте пожара проводится проливка и разбор конструкций, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что с огнем боролись порядка 90 пожарных и 30 единиц техники. Также был задействован пожарный поезд.
На данный момент известно, что площадь возгорания составила 3 200 квадратных метров.
Склады вспыхнули на улице Станционной днем в четверг, 2 мая. Пожар новосибирцы видели даже из центра города.