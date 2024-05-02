Задержанный замминистра Свердловской области обжалует арест

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, задержанный по подозрению во взяточничестве, обжалует арест. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
— Апелляционная жалоба поступила 2 мая. Ее подал один из адвокатов задержанного, — прокомментировали в пресс-службе суда.
Вероятнее всего, жалобу смогут рассмотреть в течение недели.
Напомним, 1 мая в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали заместителя министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына.
Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения еще в воскресенье, 28 апреля. Его заключили под стражу, на какой конкретно срок, пока неизвестно.
Андрей Кислицын был назначен на должность замминистра 29 декабря 2016 года. Он курировал вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.