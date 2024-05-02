Водитель Porshe, влетевший в Троицкий мост во время разводки, объяснил, почему ушел с места ДТП

Как заявил Исламов, после столкновения он находился в шоковом состоянии. Придя немного в себя, молодой человек отправился в ближайшую больницу. Спортсмен отметил, что не пытается уйти от ответственности и готов понести ответственность, пишет Мash на Мойке.