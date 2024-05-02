Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе случился сильный пожар — дым был виден во всех столичных секторах: Горела цистерна со спиртом

С огнем боролись три пожарных расчета.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 2 мая, в Кишиневе произошел сильный пожар — столб черного дыма могли видеть жители всех столичных секторов.

Оказывается, ЧП произошло на территории бывшего винзавода по улице Гренобль 163/2. Звонок в Службу 112 поступил в 13:39.

На тушение огня были направлены три бригады спасателей и пожарных, сообщает пресс-служба ГИЧС. Горела цистерна, в которой обычно хранят вино. Может, сейчас там хранили спирт.

Возгорание было локализовано в 14:04. На месте происшествия продолжают работать пожарные. Пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара должны установить специалисты.

пожары