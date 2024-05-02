Из России экстрадируют узбекистанца, который не хотел отдавать на родине кредит

По данным ведомства, мужчина руководил сельскохозяйственной организацией в Андижанской области. В июне 2021 года банк выделил ему кредит в размере 2 миллиардов сумов на покупку крупнорогатого скота. Однако он присвоил эти деньги себе и сбежал.