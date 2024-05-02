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Из России экстрадируют узбекистанца, который не хотел отдавать на родине кредит

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прокуратура Саратовской области экстрадирует гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за присвоение двух миллиардов сумов, выделенных по кредиту на покупку коров, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным ведомства, мужчина руководил сельскохозяйственной организацией в Андижанской области. В июне 2021 года банк выделил ему кредит в размере 2 миллиардов сумов на покупку крупнорогатого скота. Однако он присвоил эти деньги себе и сбежал.

На должника завели дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Узбекистана.

Беглеца задержали в феврале текущего года при пересечении российско-казахстанской границы в Озинском районе Саратовской области. Сейчас он находится под арестом и ждет отправки на родину.