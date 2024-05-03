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В Омской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребёнка

Ведётся проверка.

Источник: РИА "Новости"

СУ СК России по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела после смерти ребёнка в с. Новое село Калачинского района.

По факту ДТП, в котором погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи установят виновное лицо, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Калачинском районе 9-летний мальчик управлял мотороллером «Муравей» и двигался по улице Лесная в селе Новое. В районе дома № 7 он не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. От полученных травм мальчик умер на месте.