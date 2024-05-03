В Омской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребёнка

Ранее мы сообщали, что в Калачинском районе 9-летний мальчик управлял мотороллером «Муравей» и двигался по улице Лесная в селе Новое. В районе дома № 7 он не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. От полученных травм мальчик умер на месте.