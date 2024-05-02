На границе с Белоруссией мигранты напали на польских пограничников

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Нелегальные мигранты при попытке проникновения из Белоруссии в Польшу напали на патруль польских пограничников и помогавших им военных, бросая в них камни, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.