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На границе с Белоруссией мигранты напали на польских пограничников

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Нелегальные мигранты при попытке проникновения из Белоруссии в Польшу напали на патруль польских пограничников и помогавших им военных, бросая в них камни, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.

Источник: AP 2023

«Вчера (1 мая 2024 года — прим. ТАСС) дважды было совершено нападение на польские патрули. В ходе одного из нападений сотрудника погранслужбы ударили камнем в лицо, в результате потребовалось медицинское вмешательство. В ходе следующего инцидента камнем в лицо попало одному из солдат», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В последнее время участились попытки нелегального проникновения в Польшу с территории Белоруссии, а также стали более регулярными нападения на польских пограничников. По данным погранслужбы республики, в апреле было зарегистрировано 5,3 тыс. попыток нелегального пересечения границы между двумя странами.

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