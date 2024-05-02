На границе с Белоруссией мигранты напали на польских пограничников

«Вчера (1 мая 2024 года — прим. ТАСС) дважды было совершено нападение на польские патрули. В ходе одного из нападений сотрудника погранслужбы ударили камнем в лицо, в результате потребовалось медицинское вмешательство. В ходе следующего инцидента камнем в лицо попало одному из солдат», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В последнее время участились попытки нелегального проникновения в Польшу с территории Белоруссии, а также стали более регулярными нападения на польских пограничников. По данным погранслужбы республики, в апреле было зарегистрировано 5,3 тыс. попыток нелегального пересечения границы между двумя странами.