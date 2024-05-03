«Сейчас я убью ее, потом убью себя, ты придешь и нас откроешь». В пятиэтажке в Пермском крае развернулась кровавая драма

19 февраля в одной из квартир в Соликамске 33-летняя Юлия (имена всех героев публикации изменены — Ред.) зарезала своего 35-летнего мужа Сергея. Как писали в СМИ, убийству предшествовал разговор супругов о неверности. В один момент Юля якобы «взорвалась» и пырнула мужа ножом в грудь. Мужчину увезли в больницу, но он скончался на операционном столе. Против женщины возбудили уголовное дело, сейчас она под домашним арестом.
Накануне с корреспондентом «Комсомолки» связался общий знакомый пары Станислав. Мужчина рассказал, что в СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, почему и как Юля убила мужа. Стас уверен, что общественность должна знать и другую версию произошедшего, так как это напрямую повлияет на дальнейшую судьбу его подруги.
Бьет — значит… бьет.
— С Сергеем Юля познакомилась в 2009 году. Они в одной компании встречали Новый год, — рассказывает Стас. — Он нигде не учился, не работал, уже был судим за кражу, но волею судьбы они стали встречаться, а вскоре и жить вместе.
Юля переехала к Сергею в Кизел, но через два года пара вернулась в Пермь, в съемную квартиру в Закамск. Юля поступила в политех и ездить на учебу из другого города ей было очень проблематично.
— Как-то мы отмечали окончание сессии, после посадили Юлю на последний автобус, а в два часа ночи она позвонила своей близкой подруге и сказала, что Сергей ее избил и ушел, — вспоминает Станислав. — Когда подруга к ней приехала, Юля была вся избита и со сломанной рукой. Тогда подруга собрала ее вещи и увезла жить к своему брату. Мы настаивали написать на Сергея заявление, но Юля отвечала отказом.
По словам Станислава, Сергей три недели ходил извинялся, имитировал приступы суицида и давил на жалость. В конце концов это сработало, Юля его простила и вернулась.
— Но ничего не изменилось, он продолжал ее бить, оказывал моральное давление, а в 2014 году Юля забеременела и они расписались, — вспоминает Стас. — Сергей перебивался мелкими подработками, со всех работ его увольняли из-за пьянства и прогулов, в общем семью содержать он не мог, за квартиру платить тоже и они уехали рожать в Кизел.
Снова простила.
В Кизеле, по словам Стаса, дела у Сергея складывались не лучше. К постоянному поиску заработка добавилась ревность и нервозность.
— И еще у него появилась игромания, — рассказывает Станислав. — Сергей набрал на Юлю кредитов, микрозаймов, а когда она стала выговаривать свое недовольство, в очередной раз сломал ей руку и пригрозил, что если она пойдет в полицию, он ее убьет. В больнице Юля снова соврала, сказав, что упала.
Вскоре Сергей смог устроиться на завод в Березниках, оформил ипотеку на свою маму в соседнем Соликамске и переехал туда с супругой.
— Несмотря на стабильную работу, Сергей продолжал пить и бить Юлю, она ходила на работу в синяках, — вспоминает Стас. — В 2022 году он уже в третий раз сломал ей руку. На этот раз гипсом не обошлось. Юле провели операцию и теперь у нее в руке стоят металлические конструкции. Но это не останавливало Сергея от дальнейших издевательств, наоборот, они становились все жестче. Он ломал ей ребра, намеренно бил по голове, из-за чего у нее уже с десяток сотрясений и каждый раз угрожал убийством.
Однажды после очередного избиения Юля все же написала на мужа заявление в полицию, но тогда к ней приехала его мама и попросила его не сажать. Юля вновь сжалилась над мужчиной и пошла на мировую. В итоге Сергей отделался условным сроком.
— Морально она уже давно была сломлена, — говорит Стас. — Он контролировал ее соцсети, звонки, всю ее жизнь, ей нужна была хорошая психологическая помощь или место, куда можно было бы сбежать, но идти ей было некуда. Из родных у нее только мама-старушка с больными ногами и без условий для проживания ребенка. При всем этом Юля продолжала ходить на работу, а всю ее зарплату за кредиты мужа забирали банки.
«Он загнал ее в угол, а она выставила перед собой нож».
— В тот день Сергею вновь причудилось, что Юля ему изменяет, — говорит Станислав. — Он предусмотрительно оставил ребенка у своих родственников, выпил, позвонил матери и сказал: «Сейчас я убью ее, потом убью себя, ты придешь, нас откроешь». Выключил оба телефона, закрыл дверь на замок, спрятал ключи и стал избивать Юлю. Ей удалось вырваться, но все межкомнатные двери ранее выбиты Сергеем, поэтому спрятаться ей было негде. Сергей загнал Юлю в угол на кухне, там были ножи на магните, она не помнит момент удара. Говорит, что выставила нож перед собой, а дальше… Удар пришелся сразу в сердце. Сергей попятился и ушел в зал. Юля не поняла, что случилось, стала включать телефоны, звонить в скорую, его матери. Приехали врачи, Сергея погрузили в машину, но в больнице он умер.
По словам Стаса, в материалах уголовного дела говорится, что в тот день в крови Сергея было 2 промилле алкоголя. В крови Юлии — 0.36.
— С Юли сняли побои, все зафиксировали, но родственники Сергея дали показания, что она якобы продумала убийство. Как его можно продумать в такой ситуации? — возмущается Стас. — Мать Сергея разрешила Юлии пожить в квартире в Соликамске, хотя квартира куплена в браке. Родственники Сергея сейчас оформляют опеку и хотят подать на Юлю иск, фактически хотят оставить ее и без квартиры, и без дочери, не взирая на чувства ребенка, которая очень хочет к маме. Я считаю, что это было не убийство, а самооборона.
Официально.
В пресс-cлужбе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что Юле предъявлено обвинение по статье «Убийство». Тем временем Соликамская городская прокуратура по обращению опекуна дочери Юлии подала иск на миллион.
— Заявитель указал, что ребенок явился невольным свидетелем особо тяжкого преступления. Прокурором в интересах несовершеннолетней предъявлено исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей с обвиняемой, которое вместе с уголовным делом направлено в суд для рассмотрения по существу. Рассмотрение исковых требований прокуратуры находится на контроле, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Мы уточнили в краевой прокуратуре, был ли все-таки ребенок в квартире во время убийства. Нам ответили, что ребенка в тот вечер в квартире не было. Под словами «явился невольным свидетелем особо тяжкого преступления» в прокуратуре имели ввиду, что ребенок получил психологическую травму.
Как рассказал Станислав, Юлю не лишали родительских прав, но пока она ждала избрания меры пресечения в ИВС, родные Сергея оформили над ребенком временную опеку. И когда суд отправлял Юлю под домашний арест, то девочка уже была прописана в квартире временного опекуна.
— Но после школы дочь всегда приходит к маме, видится им никто не запрещал, — говорит Станислав. — Она ее очень любит и не хочет думать о плохом. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, 20 мая состоится первое судебное заседание. Юлю буду судить по статье «Убийство». Во время следствие переквалифицировать статью на более мягкую не удалось.