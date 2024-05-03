«Сейчас я убью ее, потом убью себя, ты придешь и нас откроешь». В пятиэтажке в Пермском крае развернулась кровавая драма

— В тот день Сергею вновь причудилось, что Юля ему изменяет, — говорит Станислав. — Он предусмотрительно оставил ребенка у своих родственников, выпил, позвонил матери и сказал: «Сейчас я убью ее, потом убью себя, ты придешь, нас откроешь». Выключил оба телефона, закрыл дверь на замок, спрятал ключи и стал избивать Юлю. Ей удалось вырваться, но все межкомнатные двери ранее выбиты Сергеем, поэтому спрятаться ей было негде. Сергей загнал Юлю в угол на кухне, там были ножи на магните, она не помнит момент удара. Говорит, что выставила нож перед собой, а дальше… Удар пришелся сразу в сердце. Сергей попятился и ушел в зал. Юля не поняла, что случилось, стала включать телефоны, звонить в скорую, его матери. Приехали врачи, Сергея погрузили в машину, но в больнице он умер.