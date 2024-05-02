Топ-менеджеров агрохолдинга осудили за хищение 1,8 млрд руб. у Россельхозбанка

Майкопский городской суд опубликовал полный текст приговора по уголовному делу в отношении Сергея Фингермана, бенефициара группы компаний «Регион», Юрия Мухина, бывшего директора ООО «Кубанский элеватор», а также Григория Жахяна, бывшего директора ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс» (ООО «Гиагинский МПК»).
Подсудимые признаны виновными в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), то есть в хищении средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.
Потерпевшим в деле выступает АО «Россельхозбанк», ущерб кредитной организации составил 1,8 млрд руб. Сергею Фингерману назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, с учетом его пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) суд счел срок отбытым и освободил фигуранта дела из-под стражи. Подсудимые Мухин и Жахян осуждены условно.
Группа компаний «Регион» являлась заметным игроком на продовольственном рынке юга России, в холдинг входили 22 компании, в том числе «Кубанская долина», «Наш продукт», «Кубанский элеватор», «Славрис», «Торговый дом “Регион”». Основной актив — ООО «Гиагинский МПК» (Адыгея). ГК «Регион» производила подсолнечное масло под марками «Кубанская семечка», «Кубанская долина», «Масло от Яночки», а также крупы, кондитерские изделия и снеки (халва, козинаки, семечки).
В 2015 году холдинг провел модернизацию Гиагинского МПК, для чего были привлечены кредитные средства Росинтербанка на сумму 2,5 млрд руб. (в 2016 году Росинтербанк лишился лицензии). В 2017 году ГК «Регион» направила в Россельхозбанк заявки на получение займов на общую сумму 2,6 млрд руб., не отразив в документах крупную задолженность перед Росинтербанком.
Кредитный комитет филиала РСХБ в Адыгее согласовал выдачу кредитов, которые, как установил суд, топ-менеджеры ГК «Регион» не собирались возвращать.
Чтобы вывести активы холдинга из-под взыскания, подконтрольная «Региону» фирма «Скиф-Экспо» приобрела у Росинтербанка право требования долга. После этого ей было передано имущество ГК «Регион», а структуры холдинга и сам Сергей Фингерман объявили о банкротстве.
В 2020 году в отношении Сергея Фингермана и приближенных к нему топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело, однако предприниматели не признали себя виновными. Сергей Фингерман заявил суду, что мошенническую схему организовали его подчиненные, злоупотребившие его доверием. Юрий Мухин и Григорий Жахян утверждали, что банкротство ГК «Регион» стало следствием ухудшения макроэкономической ситуации.
Гражданский иск по делу не заявлен, представитель РСХБ в ходе процесса сообщил, что ущерб полностью возмещен, претензий к подсудимым нет. Каким образом ГК «Регион» удалось урегулировать ситуацию, выяснить не удалось — в пресс-службе Россельхозбанка на запрос «Ъ» оперативно не ответили.