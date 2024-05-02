Топ-менеджеров агрохолдинга осудили за хищение 1,8 млрд руб. у Россельхозбанка

В Майкопе вступил в силу приговор бенефициару ГК «Регион» Сергею Фингерману, а также экс-директорам предприятий холдинга Юрию Мухину и Григорию Жахяну. Они признаны виновными в мошенничестве с кредитными средствами Россельхозбанка. В 2017 году агрохолдинг привлек в РСХБ займы, скрыв свою задолженность перед другим банком на сумму 2,5 млрд руб. Ущерб Россельхозбанка суд оценил в 1,8 млрд руб., в настоящее время убытки возмещены. В итоге суд назначил господину Фингерману срок, который он отбыл в СИЗО, а его подельникам — условные наказания.