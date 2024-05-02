Осуждены исполнители гособоронзаказа

В обмен на получение выгодного для СМУ заказа Дмитрий Шаменков попросил Григория Нагорного фиктивно трудоустроить его супругу Татьяну в фирму. Стороны быстро нашли общий язык, и Татьяна Шаменкова была зачислена в штат впоследствии обанкротившейся строительной компании. При этом, по материалам дела, на работу ей ходить было не надо, но зарплату она регулярно получала. В общей сложности за два года ей было выплачено более 2,2 млн руб., что следствие расценило как завуалированную форму взятки за полученный от Минобороны контракт.