Осуждены исполнители гособоронзаказа

Судебное разбирательство уголовного дела под председательством Екатерины Плыгач в Сергиево-Посадском горсуде длилось с декабря прошлого года и завершилось обвинительным приговором для всех подсудимых. Судья признала фигурантов, в зависимости от роли каждого, виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ); даче и получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 и ч. 6.ст. 290 УК РФ); посредничестве в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотических веществ.
В итоге Григорий Нагорный был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,213 млн руб.
Дмитрий Шаменков получил восемь лет колонии строгого режима и такой же штраф, а Татьяна Шаменкова — четыре года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до того момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.
Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, которое вело второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области, в декабре 2019 года, гендиректор сергиевопосадского ООО «СМУ-11» Григорий Нагорный через начальника филиала ФГУП «Главное военное строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ по специальным объектам) Дмитрия Шаменкова удалось получить заказ на строительство одного из объектов для нужд Минобороны на территории Сергиево-Посадского района.
В обмен на получение выгодного для СМУ заказа Дмитрий Шаменков попросил Григория Нагорного фиктивно трудоустроить его супругу Татьяну в фирму. Стороны быстро нашли общий язык, и Татьяна Шаменкова была зачислена в штат впоследствии обанкротившейся строительной компании. При этом, по материалам дела, на работу ей ходить было не надо, но зарплату она регулярно получала. В общей сложности за два года ей было выплачено более 2,2 млн руб., что следствие расценило как завуалированную форму взятки за полученный от Минобороны контракт.
По версии следствия, при строительстве объекта Минобороны в Подмосковье весь авансовый платеж в размере 350 млн руб. был полностью похищен Григорием Нагорным, при этом сам объект так и не построен.
Фигурантов задержали сначала по подозрению в хищении средств, выделенных на оборонзаказ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако после обыска по месту жительства Григория Нагорного, в ходе которого были обнаружены к 3,26 г мефедрона и 2,43 г метамфетамина, в его обвинении появилась ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
Позже Нагорного обвинили и в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Начальнику филиала ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Дмитрию Шаменкову следствие инкриминировало получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его супруге — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Получить комментарий защиты, которая намерена обжаловать приговор, не удалось.