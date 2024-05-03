Четверо детей эвакуировали при пожаре на улице Революции 1905 года в Воронеже

Во время тушения (участвовали пять расчетов пожарной охраны) из квартиры эвакуировали восемь человек, четверо из которых — дети. Все они не нуждаются в госпитализации. В результате пожара огонь повредил кухню и коридор. Самое главное, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.