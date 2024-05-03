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Четверо детей эвакуировали при пожаре на улице Революции 1905 года в Воронеже

Возгорание произошло в квартире на 11-м этаже.

Источник: Комсомольская правда

На пожаре в квартире дома № 31 по улице Революции 1905 года в Воронеже эвакуировали четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В 20:04 поступило сообщение о загорании квартиры на 11 этаже, — уточнили в спасательном ведомстве.

Во время тушения (участвовали пять расчетов пожарной охраны) из квартиры эвакуировали восемь человек, четверо из которых — дети. Все они не нуждаются в госпитализации. В результате пожара огонь повредил кухню и коридор. Самое главное, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС
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