Четверо детей эвакуировали при пожаре на улице Революции 1905 года в Воронеже

На пожаре в квартире дома № 31 по улице Революции 1905 года в Воронеже эвакуировали четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В 20:04 поступило сообщение о загорании квартиры на 11 этаже, — уточнили в спасательном ведомстве.
Во время тушения (участвовали пять расчетов пожарной охраны) из квартиры эвакуировали восемь человек, четверо из которых — дети. Все они не нуждаются в госпитализации. В результате пожара огонь повредил кухню и коридор. Самое главное, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.