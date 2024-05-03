Крымский мост запускали в небо: стали известны подробности теракта, организованного СБУ

4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина России Махира Юсубова (он не знал о планах террористов), который по документам должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО «Экстра». Столь сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание к грузу силовиков.