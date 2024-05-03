На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в промзоне

Вечером в четверг на улице Буракова, дом 27, корпус 40, на территории промзоны начался пожар в кирпичном административно-производственном здании. По данным пресс-службы МЧС России, произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти. Пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. В горящем здании часть помещений сдается в аренду. Среди арендаторов есть компании, в том числе работающие с горючими материалами.