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На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в промзоне

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-производственном здании на востоке Москвы, охватившее 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Объявлена ликвидация пожара», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС, что на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. «Тремя вертолетами Московского авиационного центра совершено 33 сброса воды общим объемом 235 тонн. Также задействован пожарный поезд», — сказали в пресс-службе.

Вечером в четверг на улице Буракова, дом 27, корпус 40, на территории промзоны начался пожар в кирпичном административно-производственном здании. По данным пресс-службы МЧС России, произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти. Пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. В горящем здании часть помещений сдается в аренду. Среди арендаторов есть компании, в том числе работающие с горючими материалами.

МЧС