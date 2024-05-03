В Усть-Каменогорске чиновники в сто раз завысили цену за интернет

По информации ведомства, в Усть-Каменогорске специалисты управления образования заложили 303 миллиона тенге на интернет. Но сотрудники Антикоррупционной службы доказали, что сумма в сто раз превышает реальные расценки на услуги.
Также Антикор выяснил, что в одном из вузов региона хотели купить книгу за 145 миллионов тенге. Тогда как реальная ее стоимость составляла всего шесть тысяч тенге. Кроме того, полицейских области собирались одеть в новую форму, цена которой была завышена на 250 миллионов. Мониторинг портала госзакупок позволил сохранить в общей сложности 702 миллиона тенге бюджетных денег.
«Ежедневно наши сотрудники проводят мониторинг, также с привлечением общественников, антикоррупционных волонтеров. Как раз таки такой факт был выявлен в учебном центре “Оркен”. Это не говорит о том, что 300 миллионов тенге должны были быть похищены, тем не менее мы не знаем, как могло произойти такое завышение», — сказал Денис Шакенов, руководитель департамента Антикоррупционной службы ВКО.
Ранее прокуратура Алматы выявила нарушения закона при проведении госзакупок местными исполнительными органами. Виновные лица теперь должны выплатить многомиллионные штрафы.