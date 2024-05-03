В Усть-Каменогорске чиновники в сто раз завысили цену за интернет

«Ежедневно наши сотрудники проводят мониторинг, также с привлечением общественников, антикоррупционных волонтеров. Как раз таки такой факт был выявлен в учебном центре “Оркен”. Это не говорит о том, что 300 миллионов тенге должны были быть похищены, тем не менее мы не знаем, как могло произойти такое завышение», — сказал Денис Шакенов, руководитель департамента Антикоррупционной службы ВКО.