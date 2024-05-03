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Гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ и помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, гвардии ефрейтор Олег Голобоков, действуя в составе группы российских военнослужащих, получил информацию о нахождении живой силы ВСУ в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов.

«Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, Олег сумел, преодолев заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения боевиков. В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смелые и решительные действия гвардии ефрейтора Олега Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.