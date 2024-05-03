Гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ

«Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, Олег сумел, преодолев заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения боевиков. В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили», — говорится в сообщении.