В Комсомольске-на-Амуре автобус опрокинул Toyota, пострадали две женщины

От мощного удара легковушка потеряла управление. Она выехала за пределы дороги, где опрокинулась на бок. Две женщины 29 и 27 лет, находившиеся на задних креслах, получили травмы и были госпитализированы; 22-летний водитель не пострадал. Отмечается, что автобус ехал пустым, поскольку уже не находился на маршруте.