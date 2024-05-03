В Комсомольске-на-Амуре автобус опрокинул Toyota, пострадали две женщины

В Комсомольске-на-Амуре пригородный автобус врезался в Toyota и перевернул её набок. Две пассажирки легкового авто пострадали, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
Авария произошла вечером 2 мая на улице Кирова. Рейсовый автобус № 104 возвращался в депо, двигаясь по левой полосе. При перестроении в правую полосу его 44-летний водитель не пропустил попутную Toyota Crown Hybrid и допустил столкновение в районе дома № 32.
От мощного удара легковушка потеряла управление. Она выехала за пределы дороги, где опрокинулась на бок. Две женщины 29 и 27 лет, находившиеся на задних креслах, получили травмы и были госпитализированы; 22-летний водитель не пострадал. Отмечается, что автобус ехал пустым, поскольку уже не находился на маршруте.
Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.