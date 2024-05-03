В Новосибирской области за 10 дней число пожаров выросло в 2,5 раза

В период с 22 апреля по 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 556 пожаров. В 459 случаях (83%) это было горение мусора и сухой травы. Во время этих происшествий спасли 13 человек, два жителя области погибли, а шесть человек получили различные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.