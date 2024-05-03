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В Новосибирской области за 10 дней число пожаров выросло в 2,5 раза

В 83% случаев это было горение мусора и сухой травы.

Источник: Reuters

В период с 22 апреля по 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 556 пожаров. В 459 случаях (83%) это было горение мусора и сухой травы. Во время этих происшествий спасли 13 человек, два жителя области погибли, а шесть человек получили различные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

24 и 29 апреля смертельные пожары произошли в Искитиме и в Гжатске Куйбышевского района.

28 апреля спасатели столкнулись с несколькими вызовами повышенной сложности. В одном из случаев они ликвидировали пожар в частном секторе Кировского района Новосибирска. Огонь был потушен за два часа на площади 3 гектара.

29 апреля в Дзержинском районе возгорание случилось в производственном здании по переработке растительного масла. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Утром 26 апреля начался пожар в пятиэтажном доме на улице Учебный городок в Куйбышеве. Шестерых жильцов эвакуировали. 1 мая пожарные спасли пять взрослых и ребенка во время пожара в многоквартирном доме на улице Выборная в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирске прокуратура начала проверку из-за пожара на складе.

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