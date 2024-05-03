Заплатит 100 тысяч рублей за покупки с чужой карты женщина в Хабаровском крае

— Водитель рейсового автобуса нашел банковскую карту и передал ее своей сожительнице с просьбой отнести в банк. Однако обвиняемая воспользовалась картой для личных нужд, потратив пять тысяч рублей на покупки, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.