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Заплатит 100 тысяч рублей за покупки с чужой карты женщина в Хабаровском крае

Водитель автобуса попросил сожительницу отнести ее в банк.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе вынесли приговор местной жительнице по уголовному делу о краже с банковской карты. Суд признал 46-летнюю женщину виновной по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Водитель рейсового автобуса нашел банковскую карту и передал ее своей сожительнице с просьбой отнести в банк. Однако обвиняемая воспользовалась картой для личных нужд, потратив пять тысяч рублей на покупки, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил женщине штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.