Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ангарчанин ответит в суде за продажу несуществующей игровой приставки

В Ангарске перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет 30-летний местный житель, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: AP 2023

Как рассказали в приангарской прокуратуре, мужчина разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже игровой приставки за 52 тысячи рублей:

«Объявление заинтересовало 24-летнего ангарчанина, который, согласившись на условия продавца, произвел полную оплату игровой консоли посредством перевода денег на указанный ему банковский счет. Не получив товар в течение 21 дня, потерпевший неоднократно связывался с продавцом, который сообщал о задержке доставки и переносе сроков».
Через три месяца продавец и вовсе перестал выходить на связь, а его номер постоянно был «вне зоны доступа». Тогда покупатель пошел в полицию.

Во время проверки выяснилось, что деньги, поступившие на счет продавца от доверчивого земляка, были арестованы из-за возбужденного исполнительного производства. Оказалось, что ранее мужчина аналогичным образом продал за 75 тысяч рублей жителю Самары несуществующий телефон.