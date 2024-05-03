Ангарчанин ответит в суде за продажу несуществующей игровой приставки

Как рассказали в приангарской прокуратуре, мужчина разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже игровой приставки за 52 тысячи рублей:
«Объявление заинтересовало 24-летнего ангарчанина, который, согласившись на условия продавца, произвел полную оплату игровой консоли посредством перевода денег на указанный ему банковский счет. Не получив товар в течение 21 дня, потерпевший неоднократно связывался с продавцом, который сообщал о задержке доставки и переносе сроков».
Через три месяца продавец и вовсе перестал выходить на связь, а его номер постоянно был «вне зоны доступа». Тогда покупатель пошел в полицию.
Во время проверки выяснилось, что деньги, поступившие на счет продавца от доверчивого земляка, были арестованы из-за возбужденного исполнительного производства. Оказалось, что ранее мужчина аналогичным образом продал за 75 тысяч рублей жителю Самары несуществующий телефон.