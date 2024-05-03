Мужчина едва не сгорел в спа-салоне в Караганде

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей: если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее; при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке; немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование; если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери; помогите выйти на улицу детям и престарелым людям; при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком; выбирайтесь в безопасное место; если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы; закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.