Мужчина едва не сгорел в спа-салоне в Караганде

О произошедшем сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК. По данным ведомства, пожар случился в районе имени Казыбек би в отдельно стоящем двухэтажном здании, в котором располагается спа-салон. В этот момент в салоне находился 67-летний мужчина. Его спасали прибывшие на место огнеборцы. Общая площадь возгорания — 10 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается.
Напомним, ранее в Алматы в квартире многоэтажного дома, где случился пожар нашли тело женщины. Еще одного человека увезли с места ЧП в больницу.
Как вести себя во время пожара
Подробную инструкцию опубликовали на сайте «Электронного правительства».
В ней говорится, что при пожаре следует: закрыть рот и нос любой тканью, лучше — влажной; уходить от огня; не пользоваться лифтом; не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей: если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее; при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке; немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование; если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери; помогите выйти на улицу детям и престарелым людям; при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком; выбирайтесь в безопасное место; если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы; закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112? адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон. Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.