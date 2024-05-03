Смерть подростка в школьном туалете в Жамбылской области: стали известны подробности

Трагедия произошла всего в 11 километрах от Тараза. По данным телеканала, во время урока физики дети почему-то вышли на улицу, где находится тот туалет, в котором и умер мальчик.
«Моему сыну было всего 14 лет. Он здоровый был, добрый. В будущем очень хотел стать врачом. Постоянно говорил, что никакие трудности не страшны. Строил планы. Сейчас на нас давят со школы, с работы, чтобы мы молчали, никому ничего не говорили. Но разве так можно?» — возмущена мама скончавшегося школьника.
Женщина считает, ее сын погиб от избиения. Якобы руки распускал девятиклассник. И после очередного удара парень просто упал и в сознание уже не пришел. Другие сельчане заявляют, что такие избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно. А за день до случившегося якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.
«Дети нам рассказали, что их часто собирают в туалете и бьют. Один стоит, и все, кто там находится, бьют. Для чего это, я не знаю. Почему в этом туалете нет камеры? Почему рядом не было учителей? Завтра там на месте Мираса (скончавшегося мальчика — прим. ред.) может оказаться любой ребенок, и даже мой. Кто ответит?» — обеспокоена другая жительница села.
В полиции заявили, что подозреваемого уже задержали. Руководство школы и учителей также проверят.
«По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», — заверили в департаменте.
От чего именно умер восьмиклассник, покажет только экспертиза. Ее результаты обещают обнародовать через месяц. Телеканал отмечает, что в регионе еще в прошлом году чиновники отчитались, что уличных туалетов в школах уже нет.