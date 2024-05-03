Смерть подростка в школьном туалете в Жамбылской области: стали известны подробности

«Дети нам рассказали, что их часто собирают в туалете и бьют. Один стоит, и все, кто там находится, бьют. Для чего это, я не знаю. Почему в этом туалете нет камеры? Почему рядом не было учителей? Завтра там на месте Мираса (скончавшегося мальчика — прим. ред.) может оказаться любой ребенок, и даже мой. Кто ответит?» — обеспокоена другая жительница села.