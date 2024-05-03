Офицеры полиции лишились званий за укрывательство преступления

Уголовное дело в отношении сотрудников полиции рассмотрели в Аксуском городском суде. Полицейские обвинялись в умышленном укрытии преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
«Будучи уполномоченными должностными лицами, Б. Е., работая оперативным дежурным, Б. Б. — старшим следователем, находясь в составе суточного наряда, с 15 на 16 октября 2022 года совершили умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации путем сокрытия кражи сотового телефона К. из салона автомашины», — сообщили в пресс-службе Аксуского суда.
По данным из судебного кабинета, житель Аксу обратился в полицию и сообщил, что неизвестные разбили окно его автомобиля и выкрали мобильный телефон. Оперативный дежурный Б. Е. должен был зарегистрировать сообщение в Едином реестре досудебных расследований, но не сделал этого.
Выехавшая по вызову следственная группа под руководством старшего следователя Б. Б. осмотрела место происшествия, изъяла вещественные доказательства, сняла отпечатки. Но в базу ЕРДР эти данные не внесли.
По данным суда, потерпевший не раз обращался в полицию, чтобы узнать, нашли ли его телефон, но ему сообщали, что дело расследуется. Об укрытии телефонной кражи потерпевший узнал в феврале прошлого года после жалобы в прокуратуру. Надзорный орган выявил, что преступление не регистрировалось.
На суде выяснилось, что вещественные доказательства по делу утеряны, как и сам протокол с места происшествия. Несмотря на собранные доказательства, обвиняемые полицейские не признали вину и просили прекратить разбирательство. Не усмотрев сговора между подсудимыми, суд переквалифицировал дело на часть 2 статьи 433 УК «Умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом в отношении лица, обратившегося с сообщением о достоверно совершенном уголовном правонарушении, путем сокрытия обращения указанного лица».
«С учетом смягчающих обстоятельств — троих малолетних детей у каждого подсудимого, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также отягчающего обстоятельства — совершение преступления лицом, нарушившим принятую им присягу, суд назначил Б. Б. и Б. Е. ограничение свободы сроком на один год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года», — сообщили в пресс-службе Аксуского городского суда.
Осужденные лишены специальных званий подполковника и капитана полиции. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес главы департамента полиции Павлодарской области и начальника отдела полиции Аксу, указав на нарушение Этического кодекса подчиненными. На суде просмотрели видеозаписи из дежурной части отдела полиции, где правоохранители, общаясь между собой, использовали нецензурные слова.
«Зафиксированные на видеозаписи действия сотрудников полиции, которые сопровождали свою речь сплошной нецензурной бранью, не свидетельствовали об образце высокого интеллекта и культуры на службе, как того требует Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов. Такое поведение сотрудников полиции дискредитирует представителей власти и правоохранительный орган в целом в лице граждан», — говорится в частном постановлении суда.
Приговор в законную силу не вступил.