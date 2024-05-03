Офицеры полиции лишились званий за укрывательство преступления

По данным суда, потерпевший не раз обращался в полицию, чтобы узнать, нашли ли его телефон, но ему сообщали, что дело расследуется. Об укрытии телефонной кражи потерпевший узнал в феврале прошлого года после жалобы в прокуратуру. Надзорный орган выявил, что преступление не регистрировалось.