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Суд дал 7 лет участнику омской группировки, распространявшей наркотики

Члены группировки приобрели в интернете крупную партию вещества и собирались его продать.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд огласил приговор участнику группировки, которая занималась распространением наркотиков.

— В мае 2023 года подсудимый, действуя в составе группы с другими лицами, с помощью сети «Интернет» через тайники, размещенные на территории г. Омска, приобрел наркотики (героин, метадон) общей массой более 1 кг, — сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Для дальнейшего сбыта вещества соучастники разделили его между собой на партии. Часть из них хранили у себя дома.

Сотрудники транспортной полиции задержали членов группировки, когда те пытались спрятать наркотики в тайники.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил омичу наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

Ранее второго участника группировки приговорили к 6 годам 6 месяц колонии строгого режима. Уголовное дело на третьего участника сейчас рассматривает суд.

Ранее мы писали, что многодетный отец из Омской области получил три года условно за поездку в заброшенную деревню.