Суд дал 7 лет участнику омской группировки, распространявшей наркотики

В Омске суд огласил приговор участнику группировки, которая занималась распространением наркотиков.
— В мае 2023 года подсудимый, действуя в составе группы с другими лицами, с помощью сети «Интернет» через тайники, размещенные на территории г. Омска, приобрел наркотики (героин, метадон) общей массой более 1 кг, — сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.
Для дальнейшего сбыта вещества соучастники разделили его между собой на партии. Часть из них хранили у себя дома.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил омичу наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.
Ранее второго участника группировки приговорили к 6 годам 6 месяц колонии строгого режима. Уголовное дело на третьего участника сейчас рассматривает суд.
Ранее мы писали, что многодетный отец из Омской области получил три года условно за поездку в заброшенную деревню.