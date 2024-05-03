Суд дал 7 лет участнику омской группировки, распространявшей наркотики

— В мае 2023 года подсудимый, действуя в составе группы с другими лицами, с помощью сети «Интернет» через тайники, размещенные на территории г. Омска, приобрел наркотики (героин, метадон) общей массой более 1 кг, — сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.